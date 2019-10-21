В Казани 500 студентов продемонстрируют мастерство в педагогике, строительстве и медицинском деле

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Труд крут!», который пройдет с 21 по 24 октября 2019 года, примут участие 500 студентов. Все они продемонстрируют свои профессиональные навыки в различных отраслях. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра по делам молодежи Татарстана Анна Захматова.

«500 бойцов отправятся на праздничные мероприятия на церемонию открытия конкурса», — сказала министра по делам молодежи Татарстана Анна Захматова.

Участники будут представлять 46 субъектов РФ. Все они прошли предварительный отбор в региональном туре. Соревнования пройдут по пяти направлениям: строительное, педагогическое, медицинское, сервисное и первенство среди проводников пассажирского вагона. Каждая категория включает теоретический и практический этапы, где участники смогут представить свои профессиональные навыки, а также продемонстрируют знания в области охраны труда и техники безопасности на производстве.

Целью конкурса является поддержка и развитие студенческих отрядов, повышение престижа рабочих специальностей, профессиональных компетенций и культуры охраны труда среди молодежи.

Мероприятие пройдет при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи, правительств РТ и Москвы, Минтранса России, Минпросвещения РФ.

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