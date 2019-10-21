Салават Гайсин: Чемпионат Европы по волейболу среди полицейских в Праге проходил проще, чем в Казани

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Первый заместитель председателя спортивного общества «Динамо» Салават Гайсин рассказал о разнице проведения чемпионата Европы по волейболу среди полицейских в Чехии и в России. Напомним, соревнования 2016 года проходили в столице Татарстана.

«На наш взгляд, чехи провели турнир попроще. У нас был Центр волейбола — современнейшее спортивное сооружение со всей инфраструктурой, необходимой для соревнований высочайшего уровня. У них был зал достаточно простой. Но судейство и организация были регламентированы, проживали мы в гостинице в Праге и ездили на игры по 20 – 30 километров. В любом случае всё было достойно и красиво», — сообщил Гайсин на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

В финале турнира сборная России обыграла хозяек площадки турнира со счетом 3:1.

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