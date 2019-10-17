Волейболистки из Казани выиграли чемпионат Европы среди полицейских

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Женская волейбольная сборная России, составленная из игроков женского клуба «Динамо-Казань» выиграла чемпионат Европы среди полицейских, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Турнир проходил в Чехии. Это было 4-е по счету соревнование в истории проведения данных турниров.

В финале чемпионата казанские волеболистки, защищавшие цвета россйского флага, со счетом 3:1 (24:26, 25:18, 25:17, 25:19) обыграли хозяек площадки — сборную Чехии и стали двукратными победителями соревнований.

«Конечно, мы верили в победу, но далась она нам нелегко. И тем не менее мы победили!», — цитирует слова главы российской делегации заместителя председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, полковника внутренней службы Салавата Гайсина официальный сайт Министерства спорта РТ.

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