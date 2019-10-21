«Спартак» поддержал травмированного игрока молодежного состава «Рубина» Вячеслава Фомина

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Главный тренер молодежного клуба «Спартак» Андрей Лунин и вся команда поддержали в Twitter’e команды травмированного игрока дубля «Рубина» Вячеслава Фомина.

«Мы искренне сожалеем о случившемся. Желаем Вячеславу скорейшего выздоровления, чтобы этот молодой и талантливый футболист вернулся в команду», — сказал Лунин.

Тренера поддержал капитан дубля «Спартака» Максим Калачевский: «Хотим пожелать ему как можно скорее вернуться в строй, вернуться в команду».

Как сообщает Twitter «Рубина», сегодня футболиста перевели из реанимации в палату хирургического отделения. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в ходе матча 13-го тура молодежного первенства Премьер-лиги Фомин получил удар коленом в бок, что привело к внутреннему кровоизлиянию и потере двух литров крови.

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