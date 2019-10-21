Нижнекамцам предложили выбрать хедлайнеров праздника к 90-летию Николая Лемаева

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске началась подготовка к празднованию 90-летия Николая Лемаева. Рабочее совещание провели мэр Нижнекамска Айдар Метшин и генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Азат Бикмурзин. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Мероприятия состоятся 13 и 14 ноября на нескольких площадках, включая аэропорт Бегишево, который в этом году получил имя Николая Лемаева, и Дом народного творчества, в котором состоится вечер памяти Николая Васильевича.



Кроме того, мероприятие, посвященное основателю химкомбината пройдет в нефтехимическом колледже, где находится музей Николая Лемаева.



Праздничный концерт по случаю 90-летия Николая Васильевича пройдет и в «Нефтехим Арене». Всем нижнекамцам представляется возможность самим выбрать хедлайнеров праздника. Для этого необходимо оставить комментарий в соцсетях – во «ВКонтакте» и Instagram`e.



2019 год в Нижнекамске проходит под эгидой 90-летия Николая Лемаева. Ключевым событием стало подписание указа Владимира Путина о присвоении имени Николая Лемаева аэропорту Бегишево. Имена выбирались в рамках масштабного общероссийского голосования «Великие имена России».

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