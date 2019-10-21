В Казани стартует открытый отбор префекта «Старого города»

(Казань, 21 октября, «Татар-информ»). Нового префекта территории «Старый город» выберут в ходе открытого отбора, который проведет Управление кадровой политики, сообщил на деловом понедельнике мэр Казани Ильсур Метшин.

«Мы хотим увидеть новых руководителей, которые желали бы возглавить важную для тысячелетней Казани работу в Старо-Татарской слободе, — сказал Метшин. — Нам нужны новые креативные идеи, свежие мысли».

По его словам, новому префекту предстоит много работы. Он также отметил большой потенциал этой территории и активный турпоток.

Принять участие в отборе смогут все желающие, подчеркнул градоначальник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прежний префект «Старого города» Марат Усманов перешел на работу в администрацию Зеленодольского района.

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