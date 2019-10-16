Префект «Старого города» будет работать в Зеленодольском районе по приглашению Афанасьева

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Главу префектуры «Старый город» Марата Усманова «забрали» на работу в Зеленодольский район. Об этом стало известно на 36-й сессии Казанской городской Думы третьего созыва. Заседание проходит в эти минуты в Казанской Ратуше.

«Одну из ключевых задач в команде нового руководителя [исполкома Зеленодольска] будет решать Усманов Марат Закариевич. Он работал и в Буинском районе начальником отдела, и в администрации Советского района Казани, и заместителем главы администрации у Дамира Ильдусовича Фаттахова. Это серьёзная большая школа. С 2014 года по настоящее время — префектура “Старый город”», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник вручил Усманову знак отличия «За безупречную службу».

«Его попросил у нас на усиление новый руководитель Зеленого Дола Михаил Афанасьев. Он давно был в кадровом резерве, поэтому это одно из первых кадровых решений. Сегодня параллельно проходит сессия наших коллег в Зеленодольске, и Михаил Павлович победил в конкурсе на место руководителя исполнительного комитета», — заявил Метшин.

Экс-глава Лаишевского района Михаил Афанасьев стал мэром Зеленодольска, сменив на этом посту Александра Тыгина. Он покинул должность в связи с переходом на работу в Госсовет Татарстана.

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