«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд и вернулся в зону плей-офф

(Казань, 21 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В столице Латвии Риге нижнекамский «Нефтехимик» победил местное «Динамо» со счетом 2:1. Все шайбы соперники забили с добивания. Вторая победа подряд позволила нижнекамцам подняться на восьмое место и, соответственно, вернуться в зону плей-офф.

Обыграв в прошлом туре на своем льду одного из грандов КХЛ – питерский СКА, нижнекамцы не только прервали затянувшуюся полосу неудач, но и вернули себе уверенность в своих силах. Вот и в Риге хоккеисты татарстанской команды не случайно одержали вторую победу подряд – на этот раз над крепким «Динамо», традиционно сильно играющим дома при громогласной поддержке преданной публики.

Первый период шел к концу, играть оставалось всего 16 секунд, но Ильдар Шикстадаров оказался самым расторопным на добивании с пятачка, 0:1. Через три с половиной минуты после начала второго периода свою первую шайбу за «Нефтехимик» забросил канадский защитник Райан Мерфи. И он преуспел на добивании, с ходу послав шайбу в ворота хозяев с правого фланга, 0:2.

Интрига матча возродилась уже через шесть минут, когда Микелис Редлихс сократил разрыв в счете до минимума, и тоже с добивания, 1:2. Но в оставшуюся вторую половину матча рижанам более сделать ничего не удалось. Оборона «Нефтехимика» с Константином Барулиным в воротах ошибок не допустила.

Набрав 18 очков после 21 матча, нижнекамцы поднялись на восьмое место. В следующем туре 22 октября в Санкт-Петербурге «Нефтехимик» сыграет со СКА.

«Динамо» (Рига, Латвия) – «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0).

Шайбы забросили: М. Редлихс (30) – Шиксатдаров (20), Мерфи (24).

Штраф: 6–8.

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