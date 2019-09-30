«Нефтехимик» устоял перед фаворитом: победа над СКА подняла нижнекамцев на 10-е место

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Одержав вторую кряду победу после шести поражений подряд, нижнекамский «Нефтехимик» ушел с последнего, 13-го места — сегодня на своем льду нижнекамцы обыграли одного из лидеров «Запада» питерский СКА со счетом 2:1.

Только-только отойдя от шестиматчевой проигрышной серии, победив дома в овертайме новосибирскую «Сибирь», «Нефтехимик» сегодня сумел одолеть одну из сильнейших команд КХЛ — питерский СКА.

Конечно, хозяева на родном льду рвали жилы, в два раза перебросали гостей, броски в створ ворот в первом периоде 18-6. И первый период прошел на равных. Армейцы дважды оставались в меньшинстве, но нижнекамцы не лучшим образом отыграли оба большинства. Впрочем, и гости свое единственное в первом периоде большинство тоже не реализовали, поэтому счет 0:0 к первому перерыву был логичным.

Во втором периоде уже хозяева два раза подряд остались в меньшинстве, но отбились. А потом и забили. Два раза подряд! Сначала отличился Павел Падакин, отобрал шайбу у защитника за воротами СКА и по-бобровски переправил ее в сетку, 1:0. А за 18 секунд до конца периода Мэтт Уайт хорошим кистевым броском с удобной позиции сделал счет 2:0.

В середине третьего периода с шестой попытки армейцы реализовали-таки большинство, наказав «Нефтехимик» за удаление его капитана Степана Захарчука. Шайбу забросил Антон Бурдасов, 2:1. Но в оставшееся время невзирая на сильнейший пресс атак СКА хозяева выстояли и удержали победный счет.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1). Шайбы забросили: Падакин (37), Уайт (40) — Бурдасов (48). Штраф: 12-8.

После 20 матчей в активе нижнекамцев стало 17 очков, десятое место на Востоке. В следующем туре 20 октября в Риге «Нефтехимик» сыграет с местным «Динамо».

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