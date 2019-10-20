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Татар-информ

20 октября 2019, 18:04

Наука и образование

Свыше 2,5 тыс. жителей Кукморского района написали «Татарча диктант»

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Наука и образование

Свыше 2,5 тыс. жителей Кукморского района написали «Татарча диктант»

Фото: kukmor-rt.ru

В образовательном мероприятии активное участие приняли представители как молодежи, так и старшего поколения.

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Акция «Татарча диктант» прошла на всех образовательных площадках Кукморского района Татарстана. В мероприятии активное участие представители как молодежи, так и старшего поколения – всего свыше 2,5 тыс. человек. Об этом пишет газета «Трудовая слава».

Проверка грамотности на татарском языке «Татарча диктант» проводилась на добровольной и бесплатной основе и была направлена на повышение интереса к грамотному правописанию и к владению литературным татарским языком.

Жители Кукморского района написали отрывок из произведения Роберта Миннулина «Мин кулыма китап алам».

Организатор акции по Кукморскому району Алия Шаймарданова рассказала, что «Татарча диктант» прошел во всех образовательных учреждениях района. Итоги станут известны в течение 30 дней после написания.


Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году в пять раз выросло число участников акции «Татарча диктант» в Верхнеуслонском районе.

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