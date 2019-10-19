В пять раз выросло число участников акции «Татарча диктант» в Верхнеуслонском районе

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Участниками образовательной акции «Татарча диктант», который состоялся 19 октября во всем мире, стали и жители Верхнеуслонского района. Об этом пишет газета «Волжская новь».

Проверить свои знания по татарскому языку решили учащиеся школьных учреждений, их родители и остальные жители района.

Верхнеуслонцы второй год участвуют в данной акции. Если в прошлом году писали диктант по татарскому языку всего 79 человек, то в этом за школьные парты сели 400 сельчан разных возрастов и сфер деятельности.

Также, в Верхнеуслонской мечети была организована группа во главе с имамом-мухтасибом района Гали хазратом Зиганшиным, состоящая из участников курсов мечети, прихожан, членов районной общественной организации татарских женщин «Ак калфак» и местного отделения исполкома ВКТ.

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