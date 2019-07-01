Синоптики Татарстана предупреждают о сильном ветре и тумане

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Завтра, 21 октября, ночью и утром местами по Татарстану опустится туман. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Кроме того, на территории республики будет дуть юго-западный ветер порывами до 15–17 м/с (в Казани – до 15 м/с). Временами вероятны дожди.
В ночные часы столбики термометров опустятся до 2 градусов выше нуля. В светлое время суток воздух прогреется до 9–14 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе региона.
Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», причиной потепления и сопровождающего его ухудшения погодных условий станет «очередной теплый фронт северо-западного циклона», который вытеснит из Татарстана антициклон.