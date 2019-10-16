Диетолог объяснила, какой хлеб полезен для здоровья

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Для здоровья полезен прежде всего хлеб из неочищенной цельнозерновой муки, которую иначе называют мукой грубого помола. Об этом рассказала врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, пишет газета «Известия».

При этом не имеет значения, изготовлен ли продукт из зерна овса, гречихи, кукурузы или другого злака. В зерновой оболочке сохраняются полезные витамины и микроэлементы, пояснила специалист. «В умеренных количествах этот хлеб нам полезен, потому что он один из базовых продуктов рациона. В день полезно съедать порядка 40–100 г», – подчеркнула Макиша.

При этом хлеб, испеченный из муки высшего сорта, не приносит организму пользы. Дело в том, что при очистке зерна в нем остаются одни углеводы, добавила врач.

Отдельно диетолог упомянула об уловках производителей, пишущих «цельнозерновой» на упаковках. Чтобы обезопасить себя от обмана, она рекомендовала внимательно читать состав: если на первом месте идет пшеничная мука высшего сорта, речь идет о чистом маркетинге.

Сегодня, 16 октября, отмечается Всемирный день хлеба. Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о самом полезном и о самом вредном хлебе, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

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