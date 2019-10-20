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Татар-информ

20 октября 2019, 12:50

ОбществоАктуальная урбанистика Татарстана

Парк «Лебяжье» отмечен премией World Urban Parks

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ОбществоАктуальная урбанистика Татарстана

Парк «Лебяжье» отмечен премией World Urban Parks

Фото: архив

Награждение состоялось в ходе проходившего в Казани Всемирного паркового конгресса.

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Казанский лесопарк «Лебяжье» и парк «Краснодар», созданный в одноименном городе по инициативе бизнесмена Сергея Галицкого, удостоены международной премии International Large Urban Parks Awards в номинации Eurasian Park Awards. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов Казани.

Премия была вручена накануне, 19 октября, на Всемирном парковом конгрессе World Urban Parks-2019, проходившем в столице Татарстана.

«<...> в рамках создания казанского парка “Лебяжье“ возродили озеро, исчезнувшее более 15 лет назад, и это беспрецедентный кейс для России», – заметила в ходе церемонии награждения помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова. Парк в Краснодаре она назвала «одним из лучших проектов, возникших на постсоветском пространстве за последние десятилетия».

Награда за озеро Лебяжье была вручена Гузалие Залаковой – дочери директора «Татмелиорации» Анвара Залакова, скончавшегося в феврале 2018 года. Он принимал активное участие в разработке и реализации проекта.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», воссоздание системы Лебяжьих озер в Казани обошлось компании «ТАИФ» в 250 млн рублей.

Золотой медали Urban Parks Awards удостоен парк Bosque de Chapultepec в столице Мексики Мехиков. Серебряная награда досталась Shakespear Regional Park, расположенному в новозеландском Окленде. «Бронзу» разделили Queen’s Park в другом новозеландском городе, Инверкаргилле, и Penang City Park в столице малайзийского штата Пенанг Джорджтауне, отмечает ТАСС

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