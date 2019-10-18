«Беспрецедентная для России» реабилитация Лебяжьих озёр в Казани обошлась ТАИФу в 250 млн рублей

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Оксана Романова). Беспрецедентный для России проект по воссозданию 140 га водной глади системы озёр Лебяжьи, расположенных на территории особо охраняемой территории Кировского района Казани, обошёлся одному из якорных инвесторов республики компании ТАИФ в 250 млн рублей. Об этом сегодня на стартовавшем в Kazan Expo Всемирном парковом конгрессе World Urban Parks рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман-Бебмамбетова, отвечая на вопрос участницы из Ростова-на-Дону Елены Кожуховой о том, на какие средства реализуется программа развития парков в регионе.

«В первый год реализации программы было 50 на 50 — миллиард республика, миллиард бизнес. Сейчас ежегодно выделяется около 2 млрд рублей на формирование комфортной городской среды в регионе. Мы в среднем 300 — 400 млн в год добавляем к этому от частных инвесторов. Но это уже не меценаты, как в первый год, когда мы называли уважаемых наших жертвователей инвесторами, хотя, конечно, инвесторами они не являлись, это была социальная ответственность. Начиная с 2017 года у нас очень серьезный обьем именно инвестиций», — пояснила помощник Президента РТ.

Она также подчеркнула, что один из главных принципов программы в Татарстане — именно работа с предпринимателями на этапе проектирования. Это позволяет сделать общественные пространства интересными как для жителей, так и для коммерции, при этом исключает появление эстетически противоречащих концепции парков точек торговли и общепита, предотвращает необходимость нарушения обновленного и построеного пространства при прокладке дополнительных коммуникаций, объяснила Фишман.

«Мы сами подводим сети к тем местам, где хотели бы видеть такие объекты. В Нижнекамске, например, 30 млн рублей внес инвестор к нашим затратам по сетям. В результате мы получили, что хотели, но не за бюджетные деньги», — подчеркнула Фишман-Бекмамбетова.

Она также отметила, что бизнес сам заинтересован в том, чтобы событийно наполнять общественные пространства. В результате ежегодно бизнес Татарстана вкладывает в проекты развития парков, скверов и набережных до 15 — 20% от их стоимости. Якорные инвесторы, такие как ТАИФ и «Татнефть», дают ещё порядка 200 млн в год.

Во второй половине дня ко всемирному конгрессу World Urban Parks присоединятся Президент РТ Рустам Минниханов и заместитель министра строительства и ЖКХ Росссии Дмитрий Волков. Во время пленарного заседания участники обсудят тему «Парк в городе vs Город в парке. Проект зеленого будущего».

Форум проводится с 2015 года и на этот раз включает выступления 120 спикеров, более 30 сессий и дискуссий. В числе 1000 участников, прибывших в качестве делегатов конгресса в Казань, специалисты из США, Австралии, Африки, европейских стран и государств СНГ. Первый Всемирный парковый конгресс проходил в Португалии.

Результатом конгресса WUP-2019 для России станет подписание соглашения о сотрудничестве между Россией и Казахстаном, а также о создании Евразийского подразделения World Urban Parks. Сегодня также состоится презентация стратегии развития реки Казанки, которая предполагает создание 12 новых парков, 54 км новых и обновленных пеших и веломаршрутов и 25 мест доступа к прибрежной полосе реки в черте города.

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