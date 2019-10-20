Челнинский атлет установил рекорд Европы по жиму лежа

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). Челнинские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве Европы по жиму, который проходит в эти дни в финском городе Тампере. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Автограда.



В соревнованиях участвуют более 270 атлетов из 18 стран. Воспитанники спортивной школы «Заря» выступают в составе сборной команды России. Челнинцы завоевали два «золота» и одно «серебро».



Евгений Роенко занял первое место в весовой категории 105 кг, выполнив норматив на звание мастера спорта международного класса, а также установил рекорд Европы по жиму лежа. Спортсмена тренирует его отец – Евгений Роенко-старший.

Булат Рахматуллин завоевал высшую награду в весовой категории 120 кг, а Анна Микрюкова – второе место в весовой категории 72 кг. Спортсменов тренирует Лариса Коткова.



В мае этого года Евгений Роенко завоевал золотую медаль первенства мира по жиму среди юниоров до 23 лет в весовой категории до 105 кг. Чемпионский титул он получил, справившись с весом 305 кг. О прошедшем в Японии турнире ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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