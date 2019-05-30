Челнинец стал чемпионом мира по жиму штанги на соревнованиях в Токио

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ»). Житель Набережных Челнов стал чемпионом мира по жиму штанги на соревнованиях, которые прошли в Токио, сообщает Управление физкультуры и спорта исполкома Автограда.

В столице Японии состоялись чемпионат и первенство мира по жиму штанги лежа и жиму классическому. Набережночелнинскую спортивную школу «Заря» на состязаниях представили четыре спортсмена, из которых трое заняли призовые места.

Действующий чемпион мира среди юниоров, мастер спорта Евгений Роенко завоевал золотую медаль первенства мира по жиму среди юниоров до 23 лет в весовой категории до 105 кг. Чемпионский титул он получил, справившись с весом 305 кг.

Мастер спорта Анна Микрькова стала серебряным призером соревнований среди юниорок до 23 лет в весовой категории до 72 кг. Ее результат — 142,5 кг.

Действующий чемпион Европы среди юниоров, кандидат в мастера спорта Булат Рахматуллин также получил серебряную медаль, выступая среди юниоров до 23 лет в весовой категории до 120 кг. Ему дался вес 270 кг.

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