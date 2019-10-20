В музее Благовещенского собора представят постановку «Сказание о Казанской иконе»

(Казань, 20 октября, «Татар-информ»). 3 ноября в музее истории Благовещенского собора состоится праздничный вечер, приуроченный ко всероссийской акции «Ночь искусств». Жителям и гостям Казани представят литературно-музыкальную постановку «Сказание о Казанской иконе», сообщает пресс-служба музея.



В постановке примут участие народные артисты Татарстана Михаил Меркушин и Нина Калаганова. Представление украсит пение мужского митрополичьего хора Казанского Богородицкого монастыря под управлением Дениса Рогова.



Начало праздничного вечера запланировано на восемь вечера.



4 ноября в музее истории Благовещенского собора Казани покажут мультфильм «Встреча», посвященный Казанскому образу Богоматери. Сеанс начнется в пять вечера.

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