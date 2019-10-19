Нападающий «Ак Барса»: Сегодня у нас были проблемы с выходом из своей зоны, плохо начинали атаки

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев назвал причины, по которым команда уступила «Салавату Юлаеву» в гостевом матче. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«На игры с „Салаватом“ настраиваемся серьезно, всё-таки дерби, всегда хочется победить. Сегодня, к сожалению, не получилось. На мой взгляд, сегодня у нас были проблемы с выходом из зоны, плохо начинали атаки и забили всего один гол», — поделился Ткачев.

Также хоккеист назвал драку Даниса Зарипова с Линусом Умарком полезной для настроения коллектива: «Данис здорово завёл команду, он ведь капитан. Это было очень круто, вся лавка завелась. Наверно, это было необходимо нам. Главный позитивный момент за игру — то, что мы были командой».

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