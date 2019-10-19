Самой молодой участницей акции «Татарча диктант» в Ташкенте стала пятилетняя девочка

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). 19 октября более ста татар Ташкента присоединились к акции «Татарча диктант», сообщает пресс-служба ВКТ.

Свои знания проверили активисты Татарского общественного культурно-просветительного центра города и Совета татарской молодежи при ТОКПЦ Ташкента, а также сотрудники Представительства Татарстана в Узбекистане.

Самым молодой участнице акции исполнилось 5 лет, а самой старшей — 80. Каждому участнику были вручены сертификаты. Кроме того, была проведена лотерея с вручением памятных футболок с логотипом «Мин татарча сойляшэм».

Также участие во всемирной акции приняли жители столицы соседней республики — Казахстана. В Нур-Султане диктант написали 25 человек.

Ранее сообщалось, что самой старшей участнице «Татарского диктанта» в Азербайджане стала 87-летняя жительница.

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