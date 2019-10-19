«Татарча диктант» в Азербайджане написала 87-летняя жительница

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В Азербайджане 19 октября состоялась образовательная акция «Татарча диктант», в которой приняли участие 18 человек – 15 взрослых и трое детей (семь лет и 11 лет). Об этом сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.



Диктант состоялся в учебном классе Постоянного представительства Татарстана в Республике Азербайджан. Самым взрослым участником стала 87-летняя Рауза Юсупова. Самым младшим – семилетний Мурад Абдикеев. Все присутствующие с большим воодушевлением писали диктант.







Диктором выступила Эльмира Юсифли — сотрудник Постоянного представительства Республики Татарстан в Азербайджанской Республике и организатор мероприятия.



Диктант прошел на одном дыхании. Текст был интересным и не очень сложным, отметили участники. Всех переполняли позитивные эмоции. После окончания диктанта всех присутствовавших пригласили на чаепитие с татарскими национальными сладостями.



Организаторы отметили, что количество участников с каждым годом растет. В 2018 году проверяли свои знания татарского языка всего восемь человек, а сегодня уже 18.



«Радует и то, что в диктанте принимают участие не только взрослые, но и молодежь, и дети», — поделились организаторы акции.





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