Наставник «Ак Барса»: Мы должны лучше действовать в атаке, сегодня не хватило энергии и драйва

(Казань, 19 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение команды со счетом 3:1 в матче против «Салавата Юлаева», который прошел сегодня в Уфе.

«Один гол для нас — мало, нам нужно было получше сыграть в атаке. Нам не хватило энергии, драйва, присутствовала инертность. Сегодня не удовлетворён игрой, нам ещё нужно много работать и поправлять некоторые моменты», — сообщил Квартальнов на послематчевой пресс-конференции.

Также он прокомментировал драку между Данисом Зариповым и Линусом Умарком: «Встречаются принципиальные соперники, эмоции захлестывают. Так получилось, любая стычка могла произойти на площадке. На этом не стоит акцентировать внимание».

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