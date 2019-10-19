Татарстанские спортсмены завоевали две медали чемпионата России по тхэквондо ВТФ

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). В предпоследний день чемпионата России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин татарстанцы завоевали несколько медалей, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Так, среди участников в весовой категории до 87 кг победителем оказался Рафаэль Камалов. «Бронзу» завоевал Роман Лещев в категории до 63 кг.

Всего участие в турнире принимали около 500 спортсменов более чем из 45 российских регионов. В состав татарстанской сборной вошел 31 человек из Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Арска.

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