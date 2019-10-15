Корейское единоборство в столице Татарстана: Казань принимает чемпионат России по тхэквондо

(Казань, 15 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). В казанском Центре бокса и настольного тенниса состоялась церемония открытия чемпионата России по тхэквондо ВТФ среди мужчин и женщин.

На ней присутствовали первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, член исполкома Всемирной Федерации тхэквондо, президент союза тхэквондо России Анатолий Терехов, президент Федерации тхэквондо РТ Рафис Мусин, а также первый заместитель председателя общества «Динамо» РТ Салават Гайсин.

Первым к микрофону для приветственной речи подошел Шайхутдинов: «Отрадно видеть сильнейших спортсменов со всей Российской Федерации, которые представлены сборной регионов, в Казани. У нас также очень сильный состав, надеюсь, дома им помогут родные стены, они покажут свое мастерство и порадуют болельщиков успешным выступлением. В последние годы в России тхэквондо ВТФ очень сильно развивается, у нас есть определенные успехи. Мы также рады, что представители Татарстана входят в сборную России и успешно выступают на мировом уровне».

Терехов же назвал чемпионат России сложнее чемпионата Европы: «Сегодня — самый важный общероссийский турнир, чемпионат России. По его итогам мы формируем сборную России на 2020 год. Сейчас победить на чемпионате России стало сложнее, чем на чемпионате Европы: мы все помним недавний триумф наших кадетов, юниоров, которые собрали все медали на первенствах Европы. Поэтому победить на нашем чемпионате тяжело. Хотелось бы поблагодарить организаторов турнира — все на высшем уровне, очень радушный прием».

В турнире примут участие около 500 спортсменов из почти 45 регионов страны, соревнования пройдут в личном и командном зачетах. Представлять республику на состязаниях будет 31 татарстанский тхэквондист — из Казани, Набережных Челнов, Елабуги и Арска.

Соревнования пройдут с 15 по 19 октября в казанском Центре бокса и настольного тенниса. В первый день выступят мужчины в весовой категории до 54 кг и до 68 кг, среди женщин — до 57 кг и до 62 кг. Во второй день — мужчины до 74 кг и свыше 87, среди женщин — до 49 кг и свыше 67. В предпоследний день за звание лучших поборются участники в весовой категории до 63 кг и до 87 кг среди мужчин и до 46 кг и свыше 73 кг среди женщин. В финальный день турнира выступят мужчины до 58 кг и до 80 кг, среди женщин — до 53 кг и до 73 кг.

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