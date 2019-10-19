Выяснилось, что кассир «Райффайзенбанка» в 2014 году участвовала в вооруженном налете на почту

(Казань, 19 октября, «Татар-информ»). Cтало известно, что в 2014 году экс-кассир «Райффайзенбанка» Роза Аглемзянова, пропавшая 10 лет назад из Казани с 11 млн рублей, участвовала в вооруженном ограблении отделения почты. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственных источников.

По данным источника, что в 2014 году Аглемзянова и ее друг участвовали в разбойном нападении на отделение почты в Щеглово в Ленинградской области.

В камуфляжной форме и масках парочка подъехала к почтовому отделению на «Жигулях» 5-й модели. Угрожая пистолетами, они потребовали деньги у сотрудников почтовой связи, которые в это время разгружали спецавтомобиль.

Один из почтальонов оказал сопротивление преступникам, началась перестрелка. Оба – Аглемзянова и Гиниятуллин – были ранены.

Тогда Гиниятуллина задержали, а Аглемзяновой удалось скрыться, «Жигули» были найдены в полутора километрах от места преступления.

В 2015 году суд приговорил друга экс-кассира «Райффайзенбанка» к 13 годам колонии строгого режима.

Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области нашли и Аглемзянову. Выяснилось, что все это время она под чужим именем жила в одном из сел территории Ленинградской области, была владелицей сельского магазина.

17 октября ее задержали в Великом Новгороде.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что полице1йским удалось задержать экс-кассира «Райффайзенбанка» Розу Аглемзянову, которая исчезла 10 лет назад с 11 млн рублей.



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