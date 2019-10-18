Молодые экологи РТ оценили идею запрета пакетов в магазинах: Это большой шаг к отказу от пластика

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанское молодежное экологическое движение «Будет чисто» поддержало идею сокращения производства одноразовых пластиковых пакетов для магазинов, предложенную Роспотребнадзором.

«Мы считаем, что данный законопроект должен стать большим шагом навстречу к полному отказу от одноразовых пластиковых вещей в нашей жизни. Ведь проблема пластика существует повсеместно. Но радует, что у нас в Татарстане есть компании, которые занимаются сбором пластика, а также общественные объединения, которые пропагандируют идею отказа от пластика и организовывают их сбор у населения», — рассказала руководитель молодежного экологического движения «Будет чисто» Дилара Сатикова.

Пакеты можно заменить многоразовыми сумками из ткани, считает Сатикова: «Они удобные, практичные, и каждый может подобрать себе такую сумку под свой вкус».

Напомним, что ранее об экоработе в Татарстане рассказали на шоу Андрея Малахова.

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