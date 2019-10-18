В Роспотребнадзоре предложили запретить пластиковые пакеты

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). В Роспотребнадзоре работают над законопроектом, который позволит поэтапно сократить производство одноразовых пластиковых пакетов для магазинов, а в дальнейшем — и вовсе запретить их выпуск, сообщают «Известия» со ссылкой на службу.

Отмечается, что предложения о поправках в закон об отходах производства готовы и скоро будут направлены на согласование в различные ведомства. В Минприроды России поддерживают данную инициативу. По мнению специалистов, меру необходимо включить в профильный национальный проект и ввести запрет к 2024 году.

Инициатива соответствует общемировой политике в отношении пластиковых изделий. К тому же сейчас многие российские торговые сети отказались от практики предоставлять пластиковые пакеты бесплатно и начали их продавать. Мера повлияла на спрос товара, который сократился в два раза.

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