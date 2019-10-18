Татарстан и Беларусь планируют реализовать совместный экопроект по очистке воды

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Татарстан и Беларусь планируют заключить соглашение и реализовать совместный пилотный проект по водоочистке и водоотведению. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал директор белорусского завода водоочистного оборудования «Полимерконструкция» Сергей Иванов.

«Планируется межгосударственное соглашение между Беларусью и Татарстаном по реализации программ “Экология“ и “Чистая вода“ в Республике Татарстан на базе оборудования, изготовленного в Республике Беларусь», – сообщил собеседник агентства.

По словам Иванова, в Татарстане технологии и продукция белорусского завода будут использоваться для снабжения населенных пунктов республики питьевой водой, а также очистки бытовых сточных вод и сточных вод различных промышленных предприятий, включая нефтехимические и нефтедобывающие.

«Соглашение планируется заключить в ближайшее время. Это будет постоянный совместный проект Беларуси и Татарстана. В случае успешной реализации вполне возможна локализация производства», – подчеркнул глава «Полимерконструкции».

Белорусский завод уже открыл свое представительство в Казани. Оно занимается сбором исходных данных и подбором партнеров, а также продвигает продукцию на рынке как Татарстана, так и ближайших регионов.

Ранее возможное использование оборудования из Беларуси для водоочистки и водоотведения в Татарстане обсудили Президент РТ Рустам Минниханов и Чрезвычайный и Полномочный посол РБ в РФ Владимир Семашко на встрече в сентябре.

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