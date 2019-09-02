Минниханов призвал расширять связи Татарстана и Беларуси в машиностроении и высоких технологиях

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Беларусь в Российской Федерации Владимиром Семашко призвал расширять татарстано-белорусское сотрудничество в машиностроении, высоких технологиях и других областях. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На встрече, состоявшейся в Казанском Кремле, Рустам Минниханов поблагодарил белорусское посольство за его работу по укреплению взаимодействия сторон и подготовку запланированного на конец сентября визита татарстанской делегации.

Президент РТ при этом назвал Беларусь «одним из ведущих зарубежных партнеров Татарстана». По его словам, в 2018 году товарооборот между Татарстаном и Беларусью вырос на 13,5% и составил около 1,2 млрд долларов США.

Так, развивается сотрудничество республики с такими белорусскими компаниями, как «Белнефтехим», Минский тракторный завод, «Гомсельмаш» и Минский автомобильный завод. В ОЭЗ «Алабуга» работают два резидента с участием белорусских инвесторов – компании «СМИТ» и «СТиМ-Алабуга». В Беларуси насчитывается 18 АЗС ПАО «Татнефть». Кроме того, свыше 60% всей сельхозтехники Татарстана – белорусского производства. Используются в республике и белорусские автобусы и трамваи.

«Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь – в области экономики. Но пока мы не используем их в полной мере. Необходимо расширять сотрудничество в сфере машиностроения, газомоторного топлива, высоких технологий и другого», – подчеркнул Минниханов, обратив внимание на наличие «большого нераскрытого потенциала для взаимодействия».

В ответной речи Владимир Семашко отметил произошедшие за пять лет с момента его предыдущего визита положительные изменения во внешнем облике Казани. До этого на Татарстанском нефтехимическом форуме посол РБ в РФ отметил необходимость обсудить расширение сотрудничества в ходе предстоящего визита руководства РТ, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере промышленности и экономики. В частности, речь шла о поставках сельскохозяйственной техники и дальнейшем продвижении совместных проектов.

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