Замглавы Минкульта РФ о «КазГИК-50»: Саммит способствует реализации принципов Стратегии нацполитики

(Казань, 18 октября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Организованный в Казани международный саммит по культуре и образованию «КазГИК-50» способствует реализации основных принципов стратегии национальной политики России. Об этом на церемонии закрытия форума заявил заместитель министра культуры РФ Николай Овсиенко.

«Чтобы принять участие в вашем саммите, министр культуры РФ [Владимир Мединский] специально командировал меня в Казань. Я сердечно вас поздравляю с этим замечательным мероприятием», – сказал Николай Овсиенко.

В ходе закрытия мероприятия будет принята итоговая резолюция. В подведении итогов форума примут участие министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, министр культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Константин Иванов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Константин Яковлев и министр культуры Удмуртии Владимир Соловьев.

«Мероприятие способствует реализации основных принципов Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. Языковое многообразие и исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия – это, безусловно, достояние нашего многонационального народа», – добавил спикер.

В ходе саммита в Казани прошли три научно-практические конференции и пять панельных дискуссий. Кроме того, художники организовали перформансы и хэппенинги. Форум посетили деятели науки, культуры и искусств из России, Финляндии, Азербайджана, Турции, Эстонии, Узбекистана, Венгрии, Франции, Перу и Казахстана.

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