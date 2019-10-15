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Татар-информ

15 октября 2019, 17:40

Культура

На саммит «КазГИК-50» в Казань приедут деятели науки и культуры из Финляндии, Франции и Перу

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Культура

На саммит «КазГИК-50» в Казань приедут деятели науки и культуры из Финляндии, Франции и Перу

Мероприятие будет посвящено 50-летию со дня основания Казанского государственного института культуры.

(Казань, 15 октября, «Татар-информ»). В Казани пройдет Международный саммит по культуре и образованию «КазГИК-50», посвященный 50-летнему юбилею Казанского государственного института культуры, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Саммит, который состоится 16 — 18 октября, соберет выдающихся деятелей науки, культуры и искусств из России, Франции, Финляндии, Эстонии, Перу, Турции, Венгрии, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Ожидается, что в нем примут участие также замглавы Минкульта РФ Николай Овсиенко, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, министр культуры РТ Ирада Аюпова и ее коллеги из других регионов.

«КазГИК-50» включит в себя несколько научно-практических конференций, таких как «Современное арт-пространство: ведущие концепции и локальные художественные практики», «Библиотека 4.0: миссия, стратегия, практики» и ряд панельных дискуссий.

На саммите будет организована творческая площадка этнофутуризма Биеннале видеоарта, перформанса и хеппенинга «Алтын филь». Кроме того, он включит в себя кинопоказы, мастер-классы, практические площадки и праздничный концерт.

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