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Татар-информ

18 октября 2019, 09:49

Происшествия

Мужчина, у которого нашли килограмм «синтетики», собирался доставить наркотики в казанскую колонию

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Происшествия

Мужчина, у которого нашли килограмм «синтетики», собирался доставить наркотики в казанскую колонию

Злоумышленника задержали вчера днем на улице Татарстан.

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). Мужчина, у которого нашли килограмм «синтетики», собирался доставить наркотики в казанскую колонию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по РТ.

«Сотрудники ИК №3 вместе с полицейскими республики задержали злоумышленника, у которого нашли наркотики и оружие. По оперативной информации, задержанный планировал доставить их в исправительное учреждение Казани», — пояснили в пенитенциарном ведомстве.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вчера на улице Татарстан был задержан 28-летний местный житель. У мужчины нашли более килограмма психоделика, 13 граммов гашиша и самодельный пистолет, переделанный в боевой из сигнального.

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