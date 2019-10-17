(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). У жителя Казани нашли более килограмма психоделика, гашиш и огнестрельное оружие, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В Управление по контролю за оборотом наркотиков поступила информация о том, что 29-летний житель Казани занимается торговлей наркотиком 2-СВ, известным также как «Сибирь». Мужчину задержали на улице Татарстан 15 октября», — рассказали в полиции.

В процессе досмотра полицейские нашли у мужчины более килограмма наркотического препарата, а также 13 граммов гашиша.

В «БМВ» мужчины полицейские нашли оружие, похожее на пистолет Макарова. Эксперты уточнили, что это самодельное огнестрельное оружие – на сигнальный пистолет был установлен шестимиллиметровый ствол.

Сам задержанный рассказал, что наркотики по просьбе знакомого должен был он передать неизвестному парню. А оружие он якобы нашел в лесу и решил оставить себе. От медицинского освидетельствования на предмет употребления наркотиков мужчина отказался.

По данному факту возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков, а также о незаконном использовании оружия.

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