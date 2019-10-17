WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

17 октября 2019, 17:34

Общество

Завершается прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России»

Рекомендуем

Общество

Завершается прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России»

Фото: соцсети

Желающим принять участие в новом сезоне конкурса необходимо пройти регистрацию до 27 октября.

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). 27 октября завершится прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России», об этом в своем Instagram-аккаунте напомнил один из победителей прошлого сезона Ильнар Гирфанов. 

«А ты зарегистрировался для участия в конкурсе „Лидеры России“?! Если нет, то осталось 10 дней для того, чтобы успеть подать заявку!» — сказал Гирфанов, добавив, что 26 октября он и другая победительница конкурса Александра Лебедева проведут для участников из Казани встречу в формате диалога. 

Конкурс «Лидеры России» проходит в третий раз. Победители будут награждены образовательным грантом в размере 1 млн рублей и смогут поработать с наставником из числа ведущих российских управленцев. В новом сезоне в дополнение к основному конкурсу участники могут подавать заявки в один из трех треков — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», добавил Комиссаров.

Ранее сообщалось, что за первые десять дней регистрации от жителей Татарстана поступило 2525 заявок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

А ты зарегистрировался для участия в конкурсе «Лидеры России» @leaders_of_russia ?! Если нет , то осталось 10 дней для того чтобы успеть подать заявку! Сделай первый шаг и ты получишь возможность выиграть грант в 1.000.000 рублей на обучение , получить федерального наставника (нам с @alexandra.s.lebedeva очень повезло с наставниками , у Саши наставником был @rusminnikhanov - Президент Республики Татарстан, а у меня @er_turchak - Секретарь Генерального Совета Партии «Единая Россия» ) и получить возможность познакомиться и подружиться с другими лидерами со всей страны! ✅26 октября мы с Сашей Лебедевой проведём встречу в Казани для участников от Республики Татарстан и постараемся в формате диалога ответить на все интересующие Вас вопросы и поделиться опытом участия в конкурсе! Подробности по месту и времени встречи в следующем посте. #лидерыроссии #Россия #татарстан❤️

Публикация от Ильнар Гирфанов (@girfanoff)

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Комфортная ставка и возможности господдержки МСП: в Минэкономики РТ рассказали о поддержке бизнеса
Новости дня
18:14
Песошин обсудил вопросы охраны водных биоресурсов с главой Средневолжского управления Росрыболовства

Встреча проходила в Доме Правительства РТ.

18:02
Жителей РТ приглашают принять участие в сельхозярмарках

По итогам пяти осенних ярмарок 2019 года реализовано продукции на 579,2 млн рублей.

17:54
Рустам Минниханов провёл заседание наблюдательного совета Казанского федерального университета

Президент РТ заслушал отчет ректора КФУ по вопросам текущего управления.

17:48
В Алькеевском районе по поручению Президента РТ построили новый мост через реку Ата

Трехпролетный мост соединил две части села Нижнее Алькеево.

17:34
Завершается прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России»
17:20
«Татнефть» предложила Московской области проект по добыче метана на свалках

Нефтяники Татарстана высадили в республике 9 млн деревьев для сохранения экологии.

17:06
В Казани впервые с 1890 года переиздадут собрание сочинений Гавриила Державина

Работа ведется 50 авторами в рамках XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

17:03
Челнинку, подозреваемую в детоубийстве, выписали из больницы и отправили в СИЗО

Физическое состояние 32-летней Альбины Исмагиловой на данный момент признано удовлетворительным.

16:54
Вероника Кудерметова сотворила громкую сенсацию на ВТБ Кубке Кремля по теннису

Уроженка Казани обыграла четвертую ракетку мира и вышла в четвертьфинал одиночного турнира.

16:40
«Татнефть» планирует закачивать под землю парниковые газы для роста нефтедобычи и сохранения климата

Совет директоров компании утвердил новую редакцию политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

16:35
Следком Татарстана изучает обстоятельства гибели мужчины из-за хлопка газового баллона в Азнакаево

Трагедия произошла возле гаража, в котором хранились кислородные баллоны.

16:28
Фестиваль «Наше время – Безнен заман» получил статус духовного нематериального наследия РФ

О получении особого статуса объявили на одном из зональных туров в Заинске.

16:21
Возле «Савиново» в Казани фура столкнулась с трамваем и перекрыла дорогу

Авария произошла сегодня днем на пересечении проспекта Ямашева и улицы Адоратского.

16:18
Синоптики предупреждают жителей РТ о тумане и сильном ветре

Ночью 18 октября порывы ветра могут достигать 16 м/с.

16:05
У жителя Казани нашли более килограмма психоделика, гашиш и огнестрельное оружие

Злоумышленник пояснил, что наркотики должен был кому-то передать по просьбе товарища, а оружие он якобы нашел в лесу и оставил себе.

16:04
«Татар радиосы» переедет в новое здание

На текущий момент в новом здании ведутся ремонтные работы.

15:58
Ученые из 14 стран поучаствуют в «Державинских чтениях» в Казани

Эксперты приехали из Германии, Франции, Казахстана и Украины.

15:44
Получить деньги и найти землю: почему для защиты дольщиков в Татарстане создали еще один фонд

Учредить новый татарстанский Фонд по защите прав дольщиков постановил Кабмин РТ.

15:39
Полиция задержала парней, которые в центре Казани похитили и ограбили студента из Колумбии

Злоумышленники избили студента КФУ, вывезли его в лесопосадку в районе Подлужной и достали из карманов дорогостоящий смартфон и наличные.

15:30
«Державинские чтения 2019» в Казани примут рекордное количество участников

Более тысячи студентов со всей России примут участие в международной научно-практической конференции.

15:20
Ак Барс Банк и OZON провели оплату по QR-коду и планируют запустить подписку
15:20
Комфортная ставка и возможности господдержки МСП: в Минэкономики РТ рассказали о поддержке бизнеса
15:06
Защитник «Рубина» Владимир Гранат выбыл на месяц из-за операции на мениске

Возвращение в строй Сильвие Бегича по-прежнему остается под вопросом.

14:54
Голкипер «Рубина»: У нашей игры есть недочеты в плане обострения, мы создаем мало моментов

Юрий Дюпин рассказал о подготовке к игре с московским «Спартаком».

14:46
Президент РТ и основатель FIX обсудили вопросы сотрудничества в области информационных технологий

Встреча состоялась в Казанском Кремле.

События