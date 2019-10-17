Завершается прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). 27 октября завершится прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России», об этом в своем Instagram-аккаунте напомнил один из победителей прошлого сезона Ильнар Гирфанов.
«А ты зарегистрировался для участия в конкурсе „Лидеры России“?! Если нет, то осталось 10 дней для того, чтобы успеть подать заявку!» — сказал Гирфанов, добавив, что 26 октября он и другая победительница конкурса Александра Лебедева проведут для участников из Казани встречу в формате диалога.
Конкурс «Лидеры России» проходит в третий раз. Победители будут награждены образовательным грантом в размере 1 млн рублей и смогут поработать с наставником из числа ведущих российских управленцев. В новом сезоне в дополнение к основному конкурсу участники могут подавать заявки в один из трех треков — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», добавил Комиссаров.
Ранее сообщалось, что за первые десять дней регистрации от жителей Татарстана поступило 2525 заявок.
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А ты зарегистрировался для участия в конкурсе «Лидеры России» @leaders_of_russia ?! Если нет , то осталось 10 дней для того чтобы успеть подать заявку! Сделай первый шаг и ты получишь возможность выиграть грант в 1.000.000 рублей на обучение , получить федерального наставника (нам с @alexandra.s.lebedeva очень повезло с наставниками , у Саши наставником был @rusminnikhanov - Президент Республики Татарстан, а у меня @er_turchak - Секретарь Генерального Совета Партии «Единая Россия» ) и получить возможность познакомиться и подружиться с другими лидерами со всей страны! ✅26 октября мы с Сашей Лебедевой проведём встречу в Казани для участников от Республики Татарстан и постараемся в формате диалога ответить на все интересующие Вас вопросы и поделиться опытом участия в конкурсе! Подробности по месту и времени встречи в следующем посте. #лидерыроссии #Россия #татарстан❤️