Завершается прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России»

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). 27 октября завершится прием заявок на управленческий конкурс «Лидеры России», об этом в своем Instagram-аккаунте напомнил один из победителей прошлого сезона Ильнар Гирфанов.

«А ты зарегистрировался для участия в конкурсе „Лидеры России“?! Если нет, то осталось 10 дней для того, чтобы успеть подать заявку!» — сказал Гирфанов, добавив, что 26 октября он и другая победительница конкурса Александра Лебедева проведут для участников из Казани встречу в формате диалога.

Конкурс «Лидеры России» проходит в третий раз. Победители будут награждены образовательным грантом в размере 1 млн рублей и смогут поработать с наставником из числа ведущих российских управленцев. В новом сезоне в дополнение к основному конкурсу участники могут подавать заявки в один из трех треков — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии», добавил Комиссаров.

Ранее сообщалось, что за первые десять дней регистрации от жителей Татарстана поступило 2525 заявок.

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