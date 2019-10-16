За десять дней более 2,5 тыс. жителей Татарстана заявились на конкурс «Лидеры России»

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). За первые десять дней регистрации от жителей Татарстана поступило 2525 заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России 2020». Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

«За десять дней с момента старта третьего сезона конкурса “Лидеры России“ мы получили более 100 тыс. заявок из всех регионов России и 20 зарубежных стран», – отметил он.

При этом Комиссаров напомнил, что «до окончания заявочной кампании всем участникам помимо биографической анкеты необходимо записать видеоинтервью», и попросил не откладывать выполнение этого задания на последний момент.

Кроме того, руководитель «Лидеров России» обратил внимание на то, что в этом году помимо основного конкурса введены три специализированных направления: «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Победителями в каждой из этих специализаций станут от десяти до 30 конкурсантов.

Подать заявку на участие в третьем сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» можно до 27 октября включительно, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

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