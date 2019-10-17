Ученые из 14 стран поучаствуют в «Державинских чтениях» в Казани

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). В XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения» в Казани поучаствуют эксперты из 14 стран. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал первый проректор Казанского (Приволжского) федерального университета Рияз Минзарипов.

«География расширяется. Сегодня участниками нашей конференции будут уже представители 14 стран. Очень много видных ученых приехало из России, Германии, Франции, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Украины», — отметил Минзарипов.

По его словам, всего мероприятие посетят около 50 ученых.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году мероприятие примет рекордное количество участников из России и из-за рубежа. На конференцию зарегистрировались более тысячи студентов.

С 17 по 19 октября 2019 года Татарстан примет участников XV Международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Цель конференции — изучение деятельности и творчества Державина, обсуждение социально-экономических вопросов права, теоретических и практических проблем юридической науки, вопросов формирования правовой культуры и правосознания граждан.

Во время мероприятия планируется проведение круглых столов, олимпиады по теории государства и права, а также пленарного заседания с участием родственницы Гавриила Державина из Франции Надежды Михайловны Бестужевой-Грегори.

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