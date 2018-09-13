«Державинские чтения 2019» в Казани примут рекордное количество участников

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В этом году Казань примет рекордное количество участников на международной научно-практической конференции «Державинские чтения». Участниками станут более тысячи студентов со всей России и из-за рубежа. Об этом рассказала проректор Российской правовой академии Министерства юстиции РФ Александрова Ольга на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».



«Количество участников растет год от года. В этом году у нас рекордное количество, география расширяется. В этом году у нас зарегистрировано более тысячи студентов, которые будут принимать участие в нашей конференции. Заявлено 12 круглых столов и две дискуссионные трибуны», — сказал спикер.





Главной темой конференции станут социокультурные и нравственные традиции России как основа развития права и юридического образования XXI века. В конференции примут участие несколько ведущих отечественных и зарубежных ученых, в том числе из Германии, Польши и Молдавии.



Во время мероприятия также планируется проведение олимпиады по теории государства и права, пленарного заседания с участием родственницы Гавриила Державина из Франции Надежды Михайловны Бестужевой-Грегори.

К слову, в этом году международная конференция отмечает свое 15-летие. В столице Татарстана мероприятие проводится в пятый раз.

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