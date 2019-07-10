Получить деньги и найти землю: почему для защиты дольщиков в Татарстане создали еще один фонд

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Помогать татарстанским дольщикам теперь будут две организации — новый фонд РТ по защите прав граждан-участников долевого строительства начнет получать и распределять деньги из федерального бюджета, а созданный ранее Фонд поддержки дольщиков продолжит участвовать в финансировании незавершенного строительства через предоставление участков. Постановление о создании новой организации 16 октября принял Кабинет министров РТ.

«Необходимость в новой организации появилась, потому что 1 июля запустили новый механизм, позволяющий помимо земельных участков использовать еще и бюджетные средства. Новый фонд может только получать и тратить федеральные деньги, а мы продолжим выполнять свои функции», — рассказал ИА «Татар-информ» исполнительный директор Фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, Иван Новиков.

Учредителем нового фонда станет Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, а получать средства организация будет через АО «ДОМ.РФ», добавил Новиков.

«Это государственная организация федерального уровня, [она] является учредителем федерального фонда защиты прав дольщиков, который распределяет денежные средства из федерального фонда в регионы», — отметил собеседник.

Ранее в РТ на заседании Госсовета одобрили законопроект, наделяющий муниципалитеты возможностью контроля над строительством долевого жилья.

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