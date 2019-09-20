Защита дольщиков и муниципальный надзор: новый комитет Госсовета провел первое заседание

(Казань, 20 сентября, «Татар-информ», Егор Никитин). На первом заседании нового Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию обсудили вопросы защиты дольщиков. Комитет одобрил законопроект, наделяющий муниципалитеты возможностью государственного контроля над строительством долевого жилья. Об этом корреспондентам ИА «Татар-информ» рассказал замглавы комитета Камиль Садриев.

Он напомнил, что ранее в России был принят федеральный закон, который защищает дольщиков в строительной сфере и вводит понятие эскроу-счетов.

«У нас есть свой, республиканский закон, который нужно привести в соответствие федеральному и наделить муниципальные районы и городские округа государственными полномочиями по надзору за долевым строительством жилья», — отметил Садриев.

Он объяснил, что в настоящее время за этим вопросом следит республиканский Госстройнадзор, однако в случае принятия законопроекта функции перейдут на муниципальный уровень.

«И это правильно, потому что земли под строительство выделяются именно там», — заключил Камиль Садриев.

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