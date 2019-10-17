На МТФ-2019 обсудят вопросы поддержки российского экспорта

(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). Поддержка российского экспорта станет одной из ключевых тем Международного таможенного форума, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«В ходе сессии „Поддержка экспорта в России“, которая состоится 25 октября в 14:00, будут рассмотрены вопросы поддержки экспорта несырьевых неэнергетических товаров и механизмы достижения к 2024 году целевого показателя по экспорту такой продукции в размере 250 млрд долларов в год», — говорится в сообщении ФТС.

Также на сессии участники обсудят реализацию мероприятий нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе вопросы организации электронного взаимодействия участников экспортного процесса по принципу «Одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр».

Планируется, что в мероприятии поучаствуют первый замруководителя ФТС России Руслан Давыдов, замглавы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, статс-секретарь АО «Российской экспортный центр» Максим Чемерисов, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин и вице-президент ООО «Марс» Максим Василевский.

Напомним, форум пройдет 24-25 октября в Москве в Центре международной торговли. Татарстан на мероприятии представят «ТАИФ» и «Татспиртпром».

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