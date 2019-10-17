ДУМ Татарстана планирует выпустить издание с переводом смыслов Корана на русский язык

(Москва, 17 октября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Духовное управление мусульман Татарстана готовит перевод смыслов Корана на русский язык. Об этом ИА «Татар-инфом» сообщила руководитель пресс-службы ДУМ РТ Резеда Закирова.

Над изданием работает редакционная группа под руководством муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. В данное время издание находится на верстке в издательстве «Хузур».

Пока неизвестно, когда книга будет выпущена и презентована широкой общественности.

Сегодня в Москве ожидается презентация издания с переводами смыслов Корана на татарский язык. На мероприятие приглашены представители мусульманского духовенства, общественные деятели.

Закирова отмечает, перевод на татарский и русский языки сделан с целью возрождения традиций издания Корана в России, создания исламской системы образования и его стандартов, разработки общефедеральных единых стандартов халяльных продуктов и услуг, создание основы для дальнейшего развития ислама в России в целом.



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