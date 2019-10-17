В Москве пройдет презентация издания с переводами смыслов Корана на татарский язык

(Москва, 17 октября, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Сегодня в Москве состоится презентация издания «Калэм Шэриф. Мэгънэви тэржемэ» — перевода смыслов Корана на татарский язык, подготовленного муфтиятом Татарстана.

Мероприятие пройдет в полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ. На него приглашены представители мусульманского духовенства, государственные и общественные деятели.

О необходимости перевода Корана на современный татарский язык Духовное управление мусульман РТ заявило еще в 2016 году. Работа над переводом шла в течение трех лет. По словам муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, цель проекта — создание классического труда, которым в дальнейшем могли бы пользоваться ученые, историки, теологи и педагоги.

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