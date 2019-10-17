Ректор «Синергии»: Билет на бесплатный форум «Мой бизнес» в Казани мог бы стоить от 10 тыс. рублей

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Один билет на бесплатный всероссийский форум для предпринимателей «Мой бизнес» мог бы стоить от 10 тыс. рублей, рассказал ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

На вопрос журналиста ИА «Татар-информ», сколько бы стоил билет на форум, если бы он был коммерческим, Аветов в шутку ответил: «Миллион рублей».

«Кроме шуток: рыночная цена билета на подобный форум в регионе составляет в среднем примерно 10 — 12 тыс. рублей, и скорее всего, это был бы коммерчески успешный продукт», — заявил ректор «Синергии».

По его словам, самый дешевый билет на это мероприятие стоил бы около 7 тысяч, самый дорогой — 100 тыс. рублей.

Форум «Мой бизнес» в Казани пройдет 24 октября в казанской «Татнефть Арене». Он соберет около 9 тыс. человек и станет самым массовым в России. Среди спикеров — российская спортсменка, чемпионка Европы и мира, телеведущая Ляйсан Утяшева, совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, ведущий специалист по переговорам и личным продажам Сергей Азимов и другие.

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