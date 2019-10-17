Форум «Мой бизнес» в Казани станет самым масштабным предпринимательским событием России

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Площадка «Татнефть Арены» в Казани станет площадкой самого масштабного форума в России. Об этом рассказал ректор школы бизнеса «Синергия» Григорий Аветов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Из тех событий, из тех бизнес-форумов, проходивших по всей России, Татарстан примет самое большое количество действующих и начинающих предпринимателей, это 9 тыс. человек, которых мы ожидаем в Казани», — сказал Григорий Аветов.

Он уточнил, что ранее форумы «Мой бизнес» проходили в Светлогорске, Иваново, Ростове-на-Дону, Барнауле и в среднем собирали по 5 тыс. человек. В будущем мероприятия пройдут в Краснодаре и в Москве.

Участники мероприятия получат практические рекомендации по открытию собственного дела и также разберут на примере уже заявивших о себе на рынке компаний, как выстроить стратегию продаж, выйти на экспортные рынки и пр.

Среди спикеров — чемпионка Европы и мира, известная телеведущая и бизнес-леди Ляйсан Утяшева, ведущий специалист по переговорам и личным продажам Сергей Азимов, совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук и др.



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