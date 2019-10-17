(Казань, 17 октября, «Татар-информ»). На видео попала огромная очередь на проходной завода «Татэлектромаш», где установили алкотестер для сотрудников. Видеоролик разместили пользователи на страницах в соцсетях.

На кадрах видно, как люди на улице под дождем ждут своей очереди зайти на завод. Как пишут пользователи соцсетей, такой «затор» произошел из-за внедрения на производстве нового тестирования персонала - каждый заводчанин утром на проходной должен «дыхнуть» в алкотестер, чтобы охрана убедилась в трезвости работника.

К такой инновации в сети отнеслись неоднозначно. Большинство пользователей считают, что подобные тестирования – неуважение к сотрудникам, и нужно утроить руководству бойкот. Но нашлись и те, кто поддерживает данную идею и считают, что трезвость работников – залог успешной работы завода.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на проходной завода «Татэлектромаш» в Челнах появился алкотестер для заводчан.

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