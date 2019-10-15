В Челнах на проходной «Татэлектромаш» установили алкотестер, проверяющий сотрудников на трезвость

(Набережные Челны, 15 октября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на заводской проходной «Татэлектромаш» установили алкотестер, проверяющий сотрудников на трезвость. Сообщение и видео, на котором запечатлено оборудование в работе, появились в социальных сетях.

В социальных сетях Автограда бурно обсуждается новаторский прием в работе с кадрами на НПО «Татэлектромаш». Теперь каждый пришедший на работу обязан «дыхнуть» в алкотестер, чтобы охрана убедилась в его трезвости.

Мнения челнинцев по поводу своеобразной меры борьбы с нетрезвостью разделились.

«Первый раз вижу и слышу, чтоб на проходной стояло такое. Если по внешним признакам сотрудник нетрезв, то — да, это повод не пустить его на работу. Но тестировать всех подряд — перебор», — отметил один из пользователей соцсетей.

Горожане также опасаются, что алкотестер может стать распространителем инфекций, ведь его никто не протирает после каждого использования.

Корреспондент ИА «Татар-информ» обратилась в отдел кадров предприятия за комментарием. Там сообщили, что оборудование, тестирующее работников на предмет наличия алкоголя в крови, установлено в рамках улучшения качества работы с персоналом и соответствует существующим мировым стандартам в этой сфере.

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