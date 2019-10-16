Казань вошла в топ-10 популярных городов для отдыха в новогодние каникулы

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Казань заняла 8-е место в рейтинге наиболее популярных городов для отдыха в будущие новогодние каникулы. Список составили специалисты сервиса Tvil.ru.

Так, самым популярным городом для новогодних путешествий оказался Севастополь. На второй строчке рейтинга расположился Калининград, третье место — у Сухума. В топ-10 также вошли Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Шерегеш, Москва и Суздаль.

Большинство (38%) туристов планируют отдыхать в новогодние каникулы вдвоем, для этого они арендуют квартиры. Семейные туристы (25,7%) выбирают отели, а компании (21,7%) предпочитают коттеджи и гостевые дома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что благодаря «Свияжским холмам» Татарстан вошел в топ регионов для катания на сноуборде.

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