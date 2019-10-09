Минтруд РТ: На каждого безработного жителя Татарстана приходится 4,5 вакансии

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В службах занятости Татарстана в качестве безработных на сегодняшний день зарегистрировано 10733 человека, что на 44 человека больше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Потребность в работниках, заявленная работодателями в службы занятости населения республики, составляет 48497 вакансий. За отчетную неделю работодатели предложили 2 413 вакантных рабочих мест», — сказано в сообщении.

За минувшую безработным признан 581 татарстанец, 545 из них ранее имели работу и 34 человека приобрели статус безработных в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников.



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