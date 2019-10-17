УНИКС победил во Франции, проигрывая сначала 11 очков

(Казань, 17 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский УНИКС одержал в третьем туре Кубка Европы вторую победу в турнире. Казанцы во Франции обыграли «Нантер-92» со счетом 94:92, вырвав победу на последних секундах.

После разгрома в Таллине от «Калева» в Лиге ВТБ УНИКСу очень нужно было реабилитироваться в следующей игре. Играть пришлось с полуфиналистом прошлого чемпионата Франции, командой с 92-летней историей и наставником-рекордсменом – Паскаль Донадье является главным тренером «Нантера-92» с 2000 года. Все тайм-ауты специалист ведет на родном французском языке, на нем же дает интервью.

Именно из «Нантера» летом в УНИКС перешел исландский форвард Хаукур Палссон, на этот раз не попавший в заявку на матч. От прошлогоднего состава французов остались всего два игрока, все остальные – новички. Как бы то ни было, свою первую в истории встречу с «Нантером» УНИКС начал в следующем составе: Эрик Макколлум, Алекс Тайес, Вангелис Манцарис, Евгений Колесников, Костас Каймакоглу. К сожалению, всего через 48 секунд после начала встречи очень неудачно упал на паркет Каймакоглу, с трудом покинувший площадку. Ветеран вернулся в игру в начале второй четверти, но вскоре окончательно ушел с паркета.

Первую четверть французы выиграли с большим преимуществом. «Нантер» был лучше везде – под щитом, в защите, в нападении, всего три потери против пяти у гостей. Поэтому на первый перерыв команды ушли при счете 27:20. Хорошо еще, что на последней секунде Павел Сергеев забил издали.

Учтя ошибки первой четверти во второй, УНИКС показал совсем другой баскетбол. Гости наладили защиту, стали получатся быстрые отрывы с «парашютами». Полетели дальние броски – 38:35 после попадания Макколлума. К этому времени вошли в игру практически все из заявленных УНИКСом на матч: Джамар Смит, Дмитрий Узинский, Артем Клименко, Андрей Кощеев, Валерий Лиходей. Хозяева по-прежнему неплохо атаковали из-под кольца и со средней дистанции, но много фолили. И то, что на большой перерыв команды ушли при ничейном счете, 44:44 после «трехи» Макколлума, не было случайностью. Гости отыграли 11 очков, в середине четверти счет был 36:25.

В третьей четверти пошли непрерывные качели. То одна команда уходила вперед на одно-два очка, то другая, но чаще на табло горели равные цифры, 50:50, 67:67, хотя в итоге на одно очко больше набрали французы, 70:69.

В итоге все решилось в очень нервной концовке. Но до этого после «трехи» Манцариса УНИКС повел три очка, 74:77. Однако хозяева очень эффективно наказывали в быстрых прорывах казанцев за каждую потерю. Затем «Нантер» забил трехочковый, 87:83. Заканчивали матч из-за пяти фолов Колесников и Узинский. За 55 секунд до конца впереди еще вели хозяева, 92:88, но больше очков в этой встрече французы не набрали. Ключевым стал неспортивный фол хозяев при счете 92:92. «Треха» от Смита. Макколлум реализует два штрафных, последняя атака «Нантера» безуспешна. Победа УНИКСа – 94:92.

В активе казанцев две победы при одном поражении и третье место в группе по разнице мячей +6. Такие же показатели у турецкой «Дарушшафаки» с +10, у испанского «Ховентуда» с +9 и у итальянской «Брешии» с +3. В следующем туре 23 октября дома УНИКС примет испанский «Ховентуд». А 19 октября в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ казанцы сыграют в Краснодаре с «Локомотивом-Кубанью».

«Нантер-92» (Нант, Франция) – УНИКС (Казань, Россия) – 92:94 (27:20, 17:24, 26:25, 22:25).

Самые результативные: «Нантер-92» – Кординье (17), Чери (15), Т.Смит (14 + 7 подборов), Оливер (12), Ндой (12); УНИКС – Макколлум (24), Дж.Смит (24 + 6 передач), Тайес (15 + 7 подборов).

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