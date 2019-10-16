МИД России объяснил снятие дипломатов США с поезда в Северодвинске

(Казань, 16 октября, «Татар-информ»). Министерство иностранных дел России объяснило снятие американских дипломатов с поезда в Северодвинске тем, что целью своей поездки они указали Архангельск. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

«Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск <...>», – подчеркнули в МИД.

Во внешнеполитическим ведомстве РФ в шутку предположили, что американские дипломаты заблудились, и предложили «подарить посольству США карту России».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало со ссылкой на «Интерфакс», что с поезда Ненокса – Северодвинск оказались сняты военно-морской атташе при посольстве США, капитан первого ранга Уилльям Уитситт Кертис, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони и военный атташе при посольстве США полковник Д. С. Данн. После проверки документов американцы были отпущены.

Рядом с Неноксой расположен морской испытательный полигон ВМФ России. В августе здес во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания произошел взрыв, погибли пять сотрудников «Росатома».

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